Россия заняла шестую строчку в рейтинге самых умных стран

Журнал Forbes составил рейтинг стран с самыми умными жителями исходя из количества Нобелевских премий, текущего национального IQ и достижения школьников.

Первое место получила Япония. По Нобелевским премиям и национальному IQ страна занимает шестое место и пятое место по достижениям учеников.

На втором месте оказалась Швейцария, которая по количеству научных премий делит шестое место с Японией, а вот по IQ и школьникам она получила только 11 место.

Третье и четвертое место получили Китай и США. При этом Штаты не включили в рейтинг национальных умственных достижений и побед школьников. Китай получил 21 место по количеству полученных Нобелевских премий, но при этом по показателю текущего национального IQ занимает второе место, уступая Сингапуру, а по показателям успехов учеников — 11 место.

Россия в общем рейтинге заняла шестую строчку. По Нобелевским премиям страна заняла восьмую позицию, а по успехам школьников — шестую.