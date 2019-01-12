Роспотребнадзор рассказал, как россияне болели в новогодние праздники

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в первую неделю наступившего года был низким, сообщает Роспотребнадзор.

"С 31 декабря по 6 января 2019 года в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ при росте активности циркуляции вирусов гриппа", — уточнили в ведомстве.

Превышение недельного эпидемического порога было зафиксировано в двух регионах России по совокупному населению.

Среди детей до двух лет эпидпорог не превышался. В двух субъектах РФ отмечено его превышение среди детей трех-шести лет и школьников 7-14-летнего возраста. Недельный порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди лиц старше 15 лет превышен в одном регионе.

Также отмечается, что в России прививку от гриппа сделали свыше 70,8 миллиона человек, что составляет 49% от всего населения страны.