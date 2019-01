Муж высмеял любовь супруги к сумочкам для ланча

Американская студентка Мария Диджакомо в своем Twitter опубликовала видео, снятое ее отцом, которое за двое суток набрало почти 4 миллиона просмотров, сообщает телеканал "360".

Отец Марии высмеял страсть ее матери к небольшим сумочкам для ланча. Отмечается, что 10 января женщина купила еще одну сумку. Ее супруг, собрав всю коллекцию, снял видео и выложил его в семейный чат.

My dad makes fun of my mom for having too many lunch boxes. One more came in the mail today so the family groupchat recieved this video from my father: pic.twitter.com/TSsw2GKmmT