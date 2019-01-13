Медведев расширил территорию опережающего развития на Чукотке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" и ее переименовании, пишет "Парламентская газета".

В границы ТОР "Беринговский" вошли два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа. Наименование территории изменено на ТОР "Чукотка", сообщается на сайте кабмина.

На присоединенных участках планируется реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке месторождений золота, серебра, меди и молибдена. Их реализация позволит привлечь частных инвестиций примерно на 290 млрд рублей, а также создать около 4,8 тыс. рабочих мест.

Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года, как ожидается, составят более 23,2 млрд рублей.