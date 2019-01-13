Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая ранее посоветовала врачам разрушающейся больницы в Струнино мыть полы, проведет там генеральную уборку, передает ТАСС.
"В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения", — заявила Чекунова.
Как пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области, инициатором акции стала лично Чекунова. Организацией уборки займутся сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.
Ранее сообщалось, что Чекунова посетила полуразрушенную и почти не работающую больницу в Струнино. Она упрекнула врачей в плохом состоянии помещений и посоветовала им помыть полы и повесить занавески.
Ранее местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину на состояние больницы в Струнино. Он поручил разобраться с проблемой до 31 декабря прошлого года, однако чиновники не выполнили указание.
Комментарии
Кто быстрее -тот и прав,
Кто чернее -тот и жив,
Кто остался -тот и свят -
Неужели так и надо,так и будем жить?
Так нужно ВСЁ здание завесить тряпкой с рисунками окон и дверей - оно разрушаться перестанет.