Жителей Украины обязали получать согласие на секс

На Украине 11 января вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за преступления на сексуальной почве, сообщает RT.

За закон "О предупреждении и противодействии домашнему насилию" депутаты Верховной рады проголосовали еще в декабре 2017 года в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Теперь в украинском Уголовном кодексе прописано, что сексуальные действия, совершенные без четко артикулированного добровольного согласия партнера, будут однозначно квалифицироваться правоохранителями как изнасилование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Примером для украинских депутатов послужила Швеция, где действует закон о том, что "перед сексом обязательно нужно получить однозначное согласие второй стороны, иначе его можно считать изнасилованием".

По мнению правоохранителей, резкого увеличения количества заявлений об изнасиловании после вступления закона в силу ждать не стоит. Кардинальным эксперты считают новшество, которое запрещает жертве сексуального насилия отзывать заявление из полиции. Это должно исключить случаи, когда виновник откупается деньгами за содеянное.