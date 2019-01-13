Роспотребнадзор рассказал "страшилку" о зараженных гриппом мандаринах

Роспотребнадзор призвал не доверять случайным источникам информации в социальных сетях и мессенджерах, где распространяются сообщения о якобы зараженных гриппом мандаринах.

Ведомство сообщило, что в ряде регионов распространяются "страшилки" о зараженных гриппом мандаринах.

"Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора", — говорится в сообщении ведомства.

Также рекомендуется не покупать фрукты в неустановленных местах торговли, особенно вдоль дорог, а также спрашивать у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Кроме того, следует не забывать мыть руки перед приемом пищи.