147 лет назад, 13 января 1872 года, в России начала работу служба погоды — именно этот день принято официально считать началом составления прогнозов, поскольку именно тогда начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды, напоминает "Парламентская газета".

Несмотря на это, систематические наблюдения за погодой начались в России гораздо раньше — весной 1722 по указу Петра I. А в 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, и с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.

В России к середине XIX века насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу века это была уже лучшая сеть в мире. В 1856 году был организован телеграфный сбор данных. 13 января 1872 года Главная Геофизическая Обсерватория Санкт-Петербурга издала первый "Ежедневный метеорологический бюллетень", который вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения.