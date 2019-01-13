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Первый прогноз погоды россияне получили 147 лет назад - 13 января 1872 года

, ИА "Амител"
В России к середине XIX века насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу века это была уже лучшая сеть в мире

Фото: ufa-room.ru

147 лет назад, 13 января 1872 года, в России начала работу служба погоды — именно этот день принято официально считать началом составления прогнозов, поскольку именно тогда начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды, напоминает "Парламентская газета".

Несмотря на это, систематические наблюдения за погодой начались в России гораздо раньше — весной 1722 по указу Петра I. А в 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, и с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.

В России к середине XIX века насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу века это была уже лучшая сеть в мире. В 1856 году был организован телеграфный сбор данных. 13 января 1872 года Главная Геофизическая Обсерватория Санкт-Петербурга издала первый "Ежедневный метеорологический бюллетень", который вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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