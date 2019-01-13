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The National Interest назвал союз России и Китая "кошмаром" для США

, ИА "Амител"
Как сообщает издание, Штаты утратили некогда выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны

Фото: energy.s-kon.ru

Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой "серьезную стратегическую проблему" для США, сообщает RT со ссылкой на The National Interest.

Эксперты заявили, что Вашингтон совершает серьезный просчет, тем что не предпринял "стратегических корректировок, чтобы предотвратить все более тесное сближение" России и Китая.

Как сообщает издание, Штаты утратили некогда выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.

При этом отмечается, что, несмотря на растущее сотрудничество между Россией и Китаем официальный союз между двумя странами маловероятен.

Ранее бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении "четвертого измерения", которым овладели Россия и Китай.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.01.2019 12:21
Борис

Союз России с Китаем? Это союз равносильный осла с погонщиком, беспрекословное подчинение первого второму, ибо категории у них разные. Китай строит мосты, дороги, небоскребы, на порядки быстрей и без наглого воровства и Китай это прекрасно видит и знает, как с таким партнером себя вести. Захотела Россия с Китаем расплачиваться рублями, Китай согласился, а потом почесал свою "репу" - овчинка, выделки не стоит. Военный бюджет США? Сравним, сколько потратят на вооружения страны первой пятерки в этом году. Больше всех — США: 692 млрд долларов. Китай — в 4 раза меньше: 175 млрд долларов, — Саудовская Аравия — в 12 раз меньше: 56 млрд долларов. Индия (46,14 млрд) и Россия (46 млрд) занимают 4-е и 5-е места соответственно. Оборонный бюджет России в 15 раз меньше американского. Все мировые бульдоги тратят меньше, чем США! Каким образом Китай и Россия ушли в четвертое измерение? Анекдота про Махи Алины Кабаевоей смешат весь мир. Ученик который учит первый год Физику, прекрасно знает, что в плотных слоях атмосферы Махи? Это можно сделать только на кровати.

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