МВД опровергло задержание блогера из-за видео с похорон авторитета

Представитель МВД по Хабаровскому краю заявил, что блогера Виктора Торопцева, распространивший информацию о похоронах криминального авторитета с участием главы местной полиции и прокурора, никто не задерживал, сообщает "РИА Новости".

По словам представителя МВД, блогера один раз приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео.

О задержании блогера стало известно 12 января. По словам жителя Амурска, Торопцева задержали сотрудники ГИБДД за якобы недействительное водительское удостоверение, хотя информации о лишении прав до этого он не получал и в суд вызван не был. Инспекторы якобы специально выследили блогера, чтобы задержать его по указанию начальства.

Сам Торопцев связывает свое задержание с распространением видеоролика, на котором запечатлено шествие жителей Амурска по автомобильной дороге за гробом местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба.

В полиции Амурского района заявили, что намерены обратиться в суд после сообщений в Сети о том, что их начальник принял участие в похоронах Зарубы. Главу районных борцов за общественную безопасность заметил один из интернет-пользователей.

Ранее бывший рэкетир и автор романа "Путь русского гангстера" Михаил Орский прокомментировал пышные похороны криминального авторитета Зарубина. Он отметил, что присутствие силовиков на таких мероприятиях — "нормальная практика".

Видеозапись траурной процессии с гробом Зарубина, недавно скончавшегося от рака, появилась в январе.