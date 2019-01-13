Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT.

"У меня был разговор, как и у каждого президента, вы сидите с президентами разных стран. Я делаю это со всеми странами, у нас была отличная беседа, мы говорили об Израиле и о защите Израиля и о многом другом, и это был отличный разговор. Я ничего не держу в секрете", — заявил Трамп.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Трамп скрыл от администрации США подробности своих встреч с Путиным.