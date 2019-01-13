Жительница Кубани Ольга Котенко пожаловалась, что ее избил депутат совета Кореновского городского поселения от "Единой России" Сергей Аксенов, пишет Znak.com.

По словам Котенко, инцидент произошел еще в ночь на 6 августа 2018 года, когда депутат праздновал свой день рождения. С тех пор ситуация только набирала обороты.

Как она рассказала "Свободным Медиа", на праздновании, где она присутствовала, депутат поссорился со своей женой и стал ее избивать.

В происходящее вмешалась Котенко. За такую дерзость, как отмечается, депутат повалил женщину и стал избивать ее ногами и руками по голове и туловищу, ругаясь нецензурной бранью.

"Я не боюсь полиции, ничего. Мне ничего не будет! Я со всеми дружу", — пересказала потерпевшая крики Аксенова.

Отмечается, что позже на помощь приехал муж Котенко, которого депутат стал провоцировать на драку с криками "ну ударь меня, ударь". Однако мужчина не поддался. Тогда депутат в присутствии свидетелей сам упал на плитку и начал об нее биться. По словам Котенко, прибывшая полиция отказалась регистрировать инцидент.

Котенко зафиксировала все побои, однако местный СК по непонятной причине отказался завести дело на депутата. В ведомстве заявили, что полученных телесных повреждений недостаточно, чтобы завести дело.

А вот навстречу депутату в СК напротив охотно пошли. Сообщается, что тот написал заявление на супруга Котенко, который якобы не только серьезно покалечил депутата, но и украл у него золотую цепочку. Впрочем, позже цепочка из дела исчезла. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела и ему грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью депутата средней тяжести.

Сам депутат отрицает, что участвовал в избиении женщин. По его словам, супруг Котенко избил его во дворе. Также он заявил, что после избиения больше месяца пролежал в больнице.