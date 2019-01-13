ПФР объяснил, как пенсионерам снять накопительную часть пенсии

Пенсионеры могут получить накопительную часть пенсии в любое время, пишут "Аргументы и факты" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

"За назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени, выплату можно назначить как одновременно со страховой пенсией, так и отдельно", — рассказали изданию в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Пенсионные накопления стали выплачивать с 2012 года, и формируются они у нескольких категорий граждан. При этом гражданин, у которого формировались пенсионные накопления, может обратиться с заявлением об установлении соответствующей выплаты в удобное время, если раньше он этого не делал. Является ли пенсионер работающим или нет, значения не имеет, отмечает издание.

Накопительная часть пенсии формируется у нескольких категорий россиян: у работающих 1967 года рождения и моложе, у мужчин 1953—1966 года рождения и женщин 1957—1966 года рождения (их работодатели отчисляли соответствующие средства в 2002—2004 годах). То же касается добровольно перечислявших взносы в рамках программы софинансирования пенсий и тех, кто на формирование накопительной части направил материнский капитал. Получить накопления женщины могут с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Еще один вариант — наличие 16,2 пенсионных балла и 10 лет стажа соответственно. Обратиться за выплатой накопительной части можно в территориальный орган ПФР, в МФЦ или через "Личный кабинет гражданина" на официальном сайте ПФР.