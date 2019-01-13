Новость о продаже девяти яиц вместо стандартного десятка вызвала ответную реакцию у россиян. Именно этой новости было посвящено большинство шуток в Сети на уходящей неделе, пишет "URA.RU".

Россияне шутят о том, что вскоре начнут покупать яйца поштучно, а затем белок и желток по-отдельности.

"Когда они пришли за гречкой, я молчал: я не ем гречку. Когда они пришли за пенсией, я молчал: ведь я не пенсионер. И тогда они пришли за десятым яйцом", — пишут в Сети.

"Принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью", — также иронизируют россияне.

"Чтобы цены на яйца не росли, их стали продавать не по десятку, а по девятку. Так можно поступить и с долларом. Чтобы снова вернуть доллар по 30 рублей, учитывать надо как 50 центов за 30 рублей", — можно найти и такой совет Центробанку.

3 яйца — премудрым эльфам — для добра их гордого.

7 яиц — пещерным гномам — для труда их горного.

9 яиц — людям России — для служенья черного

И бесстрашия в сраженьях смертоносно твердого.

А одно — всесильное — властелину Мордора, -

Чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 11 января 2019 г.

Тема обсмеяли даже в хоккейном московском Спартаке.