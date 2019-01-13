Новость о продаже девяти яиц вместо стандартного десятка вызвала ответную реакцию у россиян. Именно этой новости было посвящено большинство шуток в Сети на уходящей неделе, пишет "URA.RU".
Россияне шутят о том, что вскоре начнут покупать яйца поштучно, а затем белок и желток по-отдельности.
"Когда они пришли за гречкой, я молчал: я не ем гречку. Когда они пришли за пенсией, я молчал: ведь я не пенсионер. И тогда они пришли за десятым яйцом", — пишут в Сети.
"Принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью", — также иронизируют россияне.
"Чтобы цены на яйца не росли, их стали продавать не по десятку, а по девятку. Так можно поступить и с долларом. Чтобы снова вернуть доллар по 30 рублей, учитывать надо как 50 центов за 30 рублей", — можно найти и такой совет Центробанку.
3 яйца — премудрым эльфам — для добра их гордого.— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 11 января 2019 г.
7 яиц — пещерным гномам — для труда их горного.
9 яиц — людям России — для служенья черного
И бесстрашия в сраженьях смертоносно твердого.
А одно — всесильное — властелину Мордора, -
Чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли
Тема обсмеяли даже в хоккейном московском Спартаке.
Теперь состав на игры будем публиковать только так— Spartak Moscow (@spartak_hc) 11 января 2019 г.
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Комментарии
Интересно, к концу правления нашего дедушки, сколько будет яиц в упаковке?