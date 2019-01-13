Сколько мяса в неделю можно есть, чтобы не заболеть раком

Заведующая отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ольга Малихова рассказала Women's Health, как красное мясо влияет на здоровье и правда ли, что оно вызывает рак.

В перечне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) красное мясо – это все виды мышечного мяса млекопитающих: говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина, а также продукты из обработанного мяса, то есть все копченое, соленое, консервированное и так далее.

ВОЗ включила красное мясо в группу продуктов, "вероятно канцерогенных для человека". Но ключевое слово здесь "вероятно". Провоцирует ли красное мясо развитие рака, ученые по-прежнему не знают.

Красное мясо и мясные продукты (сосиски, колбаса, бекон и прочее), возможно, повышают риск развития колоректального рака (рака прямой и/или толстой кишки) на 20–30%. Об этом говорят результаты исследований.

Кроме того, употребление красного мяса или мясных продуктов может быть связано с развитием более 12 типов рака. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Международного агентства по изучению рака (МАИР) после того, как проанализировали данные более 800 исследований. Впрочем, утверждать наверняка никто не берется: как именно мясо действует на пищеварительную систему человека, точно пока неизвестно.

На потенциальный риск сильно влияет способ приготовления. Коротко – мясо лучше не жарить. При его контакте с горячей поверхностью или нагретым маслом выделяются канцерогенные вещества (полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические ароматические амины). Они могут вызвать развитие рака груди, простаты, печени, кожи, легких и других органов.

Но если с собственно мясом вопросов порой больше, чем ответов, то с колбасой, сосисками и беконом все однозначно. Продукты из переработанного мяса входят в число канцерогенных – без всяких "вероятно": ежедневное употребление всего 50 граммов повышает риск развития рака кишечника на 18%.

Сколько мяса можно есть? Американское общество клинической онкологии (ASCO) рекомендует есть не больше 500 г мяса в неделю или не больше 70 г в день. Именно это количество, по мнению специалистов, не повышает риск развития рака. Причем мясо не должно быть жирным, а оставшуюся норму белка лучше добирать птицей, рыбой, бобовыми и овощами. И кстати, дело не только в онкологии: слишком много мяса в рационе провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета второго типа и заболевания почек.

Как отметила профессор, доктор медицинских наук Ольга Малихова, совсем отказываться от мяса необязательно. "Главное – соблюдать несколько условий: есть его не каждый день, отказаться от жареного и жирного мяса, переработанные мясные продукты лучше исключить. В целом для профилактики онкологических заболеваний ЖКТ первостепенное значение имеет вес – он должен быть нормальным: ожирение повышает риск развития нескольких типов рака, особенно у женщин старше 45 лет. Плюс важно регулярно проходить скрининговые обследования, которые могут выявить заболевание по анализу крови на самых ранних стадиях".