Заводчанам показали стриптизершу-Снегурочку на новогоднем корпоративе

В Татарстане сотрудников Муслюмовского завода сухого молока на новогоднем корпоративе развлекала стриптизерша в костюме Снегурочки, пишет "URA.RU".

Видео в своем Instagram опубликовал один из сотрудников завода. Мужчин посадили в круг, в центре которого в коротком платье танцует Снегурочка. Затем она постепенно снимает элементы одежды, принимает откровенные позы и садится на колени к заводчанам. Дамы все это время стояли в сторонке.

Как комментировал происходящее ведущий праздника, для мужчин, усевшихся в круг, приватный танец стал "уроком женской анатомии". В Сети многие раскритиковали такие развлечения.