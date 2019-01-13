Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили журналистов с Днем российской печати, сообщается на официальном сайте региона.

В адрес работников СМИ Томенко и Романенко направили следующее поздравление:

"Уважаемые журналисты и руководители средств массовой информации! В начале года открывается новая страница летописи региона. Символично, что именно в этот период мы отмечаем День российской печати. Работа представителей СМИ, безусловно, является одной из самых ответственных и востребованных. Ежедневно рассказывая читателям, слушателям и зрителям о значимых мероприятиях, журналисты выполняют важнейшую социальную функцию по информированию общества. Объективные, достоверные публикации, принципиальная, конструктивная позиция корреспондентов объединяют людей для решения актуальных задач, влияют на социально-экономическое развитие края, формируют имидж региона в стране.

В средствах массовой информации Алтайского края работают настоящие профессионалы своего дела, которые живут проблемами и заботами земляков. В этом году в честь Дня российской печати лучшие творческие материалы, взвешенно и глубоко освещающие вопросы развития региона, мы вновь отмечаем премиями Губернатора. Десятки мастеров слова получат заслуженные краевые награды. Уверены, что в новом году у жителей Алтайского края появится немало хороших поводов поблагодарить вас за самоотверженный труд и высокий профессионализм.

Желаем вам в новом году счастья, здоровья, мира и благополучия! С Днем российской печати!"