В Барнауле в ночь на воскресенье, 13 января, около 3:00 ночи произошел пожар в доме №31, расположенном на улице Панфиловцев, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В результате пожара сгорела квартира на 9 этаже. По словам очевидцев, в пожаре погиб мужчина.

"Мы напротив этой квартиры живем. Представь, открываешь дверь, а внутрь валит черный едкий дым. И ничего не видно. В пожарку звонила я. Намотали мокрые полотенца и спускались на ощупь вниз. Сосед напился и, видимо, не потушил сигарету... теперь труп", — рассказала в паблике местная жительница.

"Мы еще отделались "малой кровью". Хотя смежная стена до сих пор горячая", — отвечает ей соседка по дому.

По словам другого жителя дома, "там была какая-то вспышка и прозвучал хлопок, разгорелось мгновенно".

Вспышку подтверждает в сообщении еще одна жительница: "Хлопка не слышала, но вспышка яркая была, после этого мы увидели пламя и дым. До этого я слышала, как он бегал по залу и матерился. После вспышки был вопль и больше я его не слышала. У них весной отключили электроэнергию за неуплату (долг под 200.000)".

"На тушение пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в городе Барнауле, привлекалось 12 единиц техники и 37 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 03:02 (мест.) 13 января 2019 года. В 03:20 (мест.) пожар локализован, в 03:25 (мест.) ликвидирован", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.