В России может быть запущена программа по замене пластиковых окон в жилых домах, в которых есть газовые плиты, пишет "URA.RU".

Как отмечается, это связано с тем, что современные герметичные пластиковые стеклопакеты разрушаются не так легко, как деревянные, поэтому при взрывах представляют собой серьезную опасность для находящихся в помещении людей. При этом нагрузка от взрывной волны может перераспределиться на стены и перекрытия, которые могут обвалиться.

Разработка соответствующего законопроекта уже обсуждается, сообщил изданию источник в Госдуме: "Проанализировано множество случаев взрыва газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске. Специалисты пришли к выводам, что разрушений и жертв могло быть меньше. Окна сыграли роковую роль".

Ранее научно-технический центр "Взрывоустойчивость" предложил оборудовать пластиковые окна створкой, оснащенной специальным запорным устройством, способным в случае взрыва легко разблокироваться. Однако стоимость пластиковых окон с противовзрывными стеклопакетами будет как минимум в два раза превышать цену изделия обычной комплектации. Впрочем, есть и вариант вернуться к деревянным рамам.