Ротенберг получит 46 млн рублей на борьбу с коррупцией

Московская компания "Гранат" выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, пишет РБК.

Исполнителем контракта в результате открытого конкурса стало ООО "Гранат", зарегистрированное в Москве по адресу ул. Академика Королева, 12. Согласно данным базы СПАРК, бенефициаром компании является Аркадий Романович Ротенберг, который владеет ООО "Гранат" целиком.

Средства в размере чуть более 46 млн рублей предназначены на оказание "подготовительно-вспомогательных услуг" при проведении мероприятий Общественной палаты в рамках стратегии по развитию институтов гражданского общества, общественного контроля и противодействия коррупции, следует из описания контракта.

Финансирование контракта целиком проводится за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что представитель Ротенберга отказался от комментариев.

Согласно техническому заданию к контракту, его исполнитель берет на себя организацию 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах России. Это 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и 27 семинаров, два форума (до 170 участников) и две конференции (до 150 участников). Все мероприятия должны быть проведены в 2019 году.

Кроме того, в рамках подготовки этих мероприятий должны проводиться глубинные интервью или соцопросы, а также иная необходимая для проведения мероприятий работа. По результатам каждого мероприятия госзаказчик должен получить отчет объемом не более 200 страниц.