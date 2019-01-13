Деда Мороза выгнали из парка за бесплатные фото с детьми

Охрана Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге выгнала аниматора Сергея Сириенко в костюме Деда Мороза, который фотографировался с детьми, пишет "URA.RU". Об этом Сириенко написал на своей странице во "ВКонтакте", опубликовав ряд видеороликов.

"Пришел в ЦПКиО поиграть с детишками, поиграл, да дай, думаю, прогуляюсь, а что, я же редко там бываю, хотя, живу рядом. Ну да ладно. Гуляю, значит, гуляю, общаюсь с другими детьми, фоткаюсь, с новым годом поздравляю, тут ко мне подходит охранник, говорит, мол, давай-ка, Дедушка, на выход.. Я такой, а нифига, не уйду, хочу и гуляю! Типо фоткаться у них нельзя, так я и не брал денег за фотографии. Вобщем, им администратор сказал меня выгнать", — рассказал мужчина.

Что касается причин, то поочередно их было высказано сразу несколько. Сам аниматор рассказывает, что его пытались выгнать за то, что он якобы брал деньги за совместное фото с детьми, однако он это отрицает. "Одно радует, не зря я два часа задницу морозил, столько радости и улыбок детям принес, а меня потом еще незнакомые люди до дома довезли", — пишет Сириенко.

После в парке сообщили, что фотографироваться с "чужими" Дедами Морозами на территории запрещено. "Это хорошо, конечно, что у вас свои Деды Морозы есть, но нехорошо, что вы себя так ведете, или так ведет себя ваше руководство", — отметил Сириенко в одном из видео.

А потом и вовсе заявили, что Дед Мороз был пьяным. Директор ЦПКиО Роман Шадрин пояснил изданию, что съемка на территории парка разрешена, но фотографироваться с детьми без согласия родителей запрещено законом. "Возможно, он вообще был пьяным! Снимать детей нельзя законодательно", — сказал Шадрин. Между тем, как отмечается, обвинения в том, что Дед Мороз фотографировал детей, — бессмысленны, поскольку это родители фотографировали с ним своих детей.

Сириенко добавил, что собирается идти в городскую администрацию с жалобой на работу парка. Кроме того, он будет ждать извинений от руководства парка.