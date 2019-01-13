Суд отказался принять иск о защите чести Золотова к Навальному

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращен истцу, пишет "Лента.Ру". Об этом сообщается на сайте Люблинского суда Москвы.

Отмечается, что исковое заявление, поданное в декабре, не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК, и истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января. Недостатки устранены не были.

В иске Золотов просил признать распространенные Навальным сведения о его недвижимости и руководстве Росгвардии, которое "объедает своих сотрудников", порочащими его и не соответствующими действительности и взыскать с ответчика миллион рублей.

В конце августа в Сети появилось расследование, в котором отмечается, что в прошлом году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. Утверждалось, что это произошло после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал крымский мясокомбинат "Дружба народов", который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД.

В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые "демпинговали на этапе конкурса". После этого Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". После оппозиционер ответил Золотову, согласившись на дуэль на словах.

Ранее сообщалось, что Росгвардия подаст в суд на агентство РБК ("РосБизнесКонсалтинг") из-за публикаций о поставках сосисок и сарделек ведомству.