Воскресенье, 13 Январь, 20:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?

Спецпроекты

$ 66,92
€ 77,13
257761
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Суд отказался принять иск о защите чести Золотова к Навальному

, ИА "Амител"
Отмечается, что исковое заявление, поданное в декабре, не соответствует требованиям

Фото: greengazeta.ru

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращен истцу, пишет "Лента.Ру". Об этом сообщается на сайте Люблинского суда Москвы.

Отмечается, что исковое заявление, поданное в декабре, не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК, и истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января. Недостатки устранены не были.

В иске Золотов просил признать распространенные Навальным сведения о его недвижимости и руководстве Росгвардии, которое "объедает своих сотрудников", порочащими его и не соответствующими действительности и взыскать с ответчика миллион рублей.

В конце августа в Сети появилось расследование, в котором отмечается, что в прошлом году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. Утверждалось, что это произошло после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал крымский мясокомбинат "Дружба народов", который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД.

В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые "демпинговали на этапе конкурса". После этого Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". После оппозиционер ответил Золотову, согласившись на дуэль на словах.

Ранее сообщалось, что Росгвардия подаст в суд на агентство РБК ("РосБизнесКонсалтинг") из-за публикаций о поставках сосисок и сарделек ведомству.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:51
Белорусские оппозиционеры требуют не допустить приезд российских танков 0
19:38
Суд отказался принять иск о защите чести Золотова к Навальному 0
18:44
От -25 до -7: погода в Алтайском крае на 14 января 0
18:22
Деда Мороза выгнали из парка за бесплатные фото с детьми 0
17:41
Ротенберг получит 46 млн рублей на борьбу с коррупцией 2
17:17
Россиян могут заставить заменить обычные пластиковые окна на более дорогие 5
16:43
Заводчанам показали стриптизершу-Снегурочку на новогоднем корпоративе 2
16:02
Губернатор Алтайского края поздравил журналистов с Днем российской печати 0
15:34
Квартира на девятом этаже сгорела ночью в Барнауле: "Была вспышка и вопль" 2
15:13
Сколько мяса в неделю можно есть, чтобы не заболеть раком 4
14:50
Россияне шутят про "девяток" яиц, которые стали продавать по цене десяти 4
14:29
ПФР объяснил, как пенсионерам снять накопительную часть пенсии 2
13:41
Жительнице Кубани не понравилось избиение депутатом "Единой России" 2
13:16
Замену пистолету Макарова пустят в производство в 2019 году 0
12:52
Ученые нашли связь между ожирением и размером мозга 0
12:41
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным 0
11:49
МВД опровергло задержание блогера из-за видео с похорон авторитета 3
11:28
США допустили возможность санкций за поддержку "Северного потока - 2" 1
10:46
The National Interest назвал союз России и Китая "кошмаром" для США 1
10:19
Первый прогноз погоды россияне получили 147 лет назад - 13 января 1872 года 2
09:44
Роспотребнадзор рассказал "страшилку" о зараженных гриппом мандаринах 1
09:27
Жителей Украины обязали получать согласие на секс 6
08:52
Раздававшая советы врачам разрушенной больницы чиновница проведет генуборку 4
08:32
Медведев расширил территорию опережающего развития на Чукотке 0
07:50
После псевдо-запрета Роспотребназдора в школах проведут опрос о питании 0
07:34
Денди и любимец девушек: Орландо Блум в жизни и на экране 6
07:19
Аренда квартир подешевела в Барнауле 1
07:03
Шикарный особняк с собственным лесом продают под Барнаулом за 23 млн руб. 0
06:48
Народные приметы в Старый Новый год: что можно и нельзя делать в этот день 0
06:32
Шо, опять?!: Старый Новый год в шутках и мемах 1
06:17
Мороз и гололед обещают в Алтайском крае в канун Старого Нового года 0
06:01
Хуже мяса только молоко: аудио-интервью с алтайским депутатом-веганом 12
23:46
Муж высмеял любовь супруги к сумочкам для ланча 0
22:29
Депутаты призвали прививать детям моду на ЗОЖ, а не культуру питья алкоголя 1
21:52
Биатлонист Шипулин решил баллотироваться в Госдуму 8
20:31
Роспотребнадзор рассказал, как россияне болели в новогодние праздники 0
19:49
Россия заняла шестую строчку в рейтинге самых умных стран 2
19:30
Россия вошла десятку стран по количеству смертей от болезней сердца 0
18:55
От -30 до -13: погода в Алтайском крае на 13 января 0
18:11
Главврача роддома в Ингушетии уволили из-за младенца, которому заклеили рот 0
17:35
Медики назвали семь основных симптомов рака 0
16:43
Мощный взрыв произошел в булочной в центре Парижа 1
16:25
Я не золотая рыбка: чиновница про больницу, на которую пожаловались Путину 8
15:33
Вандалы в Барнауле разломали новый детский городок 5
15:18
Алтайский онколог претендует на Национальную премию "Мы будем жить!" 2
14:38
Губернатор Алтайского края поздравил работников прокуратуры с праздником 3
14:09
Танец дочери с умирающим отцом на свадьбе растрогал пользователей Сети 4
13:27
Опубликовано видео с места схода 29 вагонов с углем под Иркутском 1
13:04
Чиновники в Курильске потратили более 3,5 млн рублей на новогоднюю елку 0
12:27
Опубликовано видео наезда на девочку на "зебре" возле школы в Барнауле 31

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.