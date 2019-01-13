Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" на своем сайте объявила год белорусского языка и призвала граждан препятствовать "информационным атакам", чтобы сохранить независимость страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном БНФ.

В заявлении указывается, что необходимо принять конкретные меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве России и Беларуси: "В последние месяцы с подачи российских госчиновников в СМИ вновь вброшены инсинуации о воплощение авантюры под названием "союзное государство".

Политики призывают граждан республики совершенствовать знание белорусского языка, а властей — расширить его использование в системе образования и сфере законодательства.

"Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки", — говорится в заявлении.

Также требуют обновить сетку телевизионного вещания, добавив в нее больше собственного контента: "Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны".