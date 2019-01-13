Женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает "Лента.Ру".

Российские биатлонистки выступали в следующем составе: Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянкам удалось опередить сборные Германии и Чехии. Спортсменки опередили ближайших соперниц более чем на полминуты.

В последний раз россиянкам удавалось победить в эстафете в 2012 году.

Для российской сборной это уже второе золото на Кубке мира в нынешнем сезоне. Первую награду в спринте принес Александр Логинов. Этап в Оберхофе завершится 13 января.