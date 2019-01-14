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"Щадящий" мороз и усиление ветра: погода в Алтайском крае на 14 января

, ИА "Амител"
Осадков в этот день в регионе не прогнозируют

Фото: winallos.com

Погода в Алтайском крае в понедельник, 14 января, отметится морозом и усиливающимся ветром.

В регионе, согласно данным ЦГМС будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -7...-12 градусов, в северо-восточных районах -12...-17 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с усилением в западных районах до 13 метров.

В Барнауле будет без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -10...-12 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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