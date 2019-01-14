Фото: avito.ru

Просторный дом площадью 504 квадратных метра продают в селе Санниково под Барнаулом за 14,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в тупике рядом с березовой рощей в тихом и экологически чистом месте на участке в 10 соток.

В коттедже выполнен качественный ремонт. На первом этаже расположены: холл, большая кухня-столовая, кабинет, санузел гостевой, гардеробная, библиотека. Имеется выход в теплый гараж.

На втором этаже — четыре спальни, два санузла, большая открытая летняя терраса.

Имеется полноценный цокольный этаж. Теплый гараж рассчитан на два автомобиля.