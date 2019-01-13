Депутат Госдумы подарил конструктор LEGO мальчику из алтайского села

Депутат Госдумы Виктор Зобнев рассказал в своем Instagram, что исполнил новогоднее желание 10-летнего жителя Алтайского края, подарив ему конструктор.

"Богдану Свинаренко 10 лет. Он живет в селе Волчиха Алтайского края, учится в 4 классе, занимается в местной студии "Акварелька" и является завсегдатаем районной библиотеки. Накануне Нового года он, как и тысячи девчонок и мальчишек, написал письмо Деду Морозу о своей мечте — конструкторе "Лего", — рассказал Зобнев.

Как пояснил депутат, у Богдана "слабо развита мелкая моторика рук, точные и тонкие движения мышц кисти и пальцев несовершенны и мальчик мечтал развивать новые для себя навыки, выстраивая из мелких деталей интересные игрушки".

"Мне было очень приятно исполнить его мечту. Получилось это благодаря тому, что Дед Мороз в Кремле передал шар с желанием ребенка губернатору Алтайского края, а Виктор Томенко предложил исполнить его мне — депутату, на округе которого живет Богдан. Вот так, работая одной слаженной командой, нам удалось сделать большое дело! О том, что оно на самом деле большое, говорят его эмоции на фото. В канун Старого Нового года я хочу пожелать всем исполнения мечты! И помните, что они сбываются, если к этому приложить хотя бы минимум усилий", — добавил Зобнев.