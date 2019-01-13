Жители деревни поехали на тракторе за щукой и утонули

В Тверской области двое жителей деревни Семеновское провалились на тракторе под лед реки Медведица, сообщается на сайте регионального СК.

По предварительным данным, в воскресенье утром, 13 января, трое мужчин поехали на тракторе на реку. Однако лед не выдержал и машина пошла на дно. Выбраться самостоятельно смог только 25-летний пассажир. 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир утонули, их тела извлечены. Выжившему помогли спастись находившиеся неподалеку другие рыбаки.

Как сообщается в местных СМИ, мужчины решили проверить, как ловится щука на специальное приспособление.

Началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.