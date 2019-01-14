Что нельзя делать на Старый Новый год?

Что нужно делать на Старый Новый год?

На сегодняшний день этот праздник в нашей стране отмечают скорее символически. Для многих, это повод устроить посиделки с семьей или друзьями. Но стол в этот праздник обязательно должен ломиться от еды.

Девушки гадают в эту волшебную ночь, мечтая узнать больше о своем суженом. Многие готовят кутью, щедруют и посевают.

Еще одна традиция гласит, что в Старый Новый год нужно развести костер, перепрыгнуть через который должен каждый член семьи. Это один из самых древних обычаев Старого Нового года. Наши предки считали, что во время прыжка, на огне остается всея плохая энергия, которая была в человеке.