В России Новый год празднуют дважды — 1 и 14 января, что очень радует жителей страны, так как праздничное настроение витает в воздухе целых две недели. Как и любой праздник, Старый Новый год хранит в себе массу традиций и примет. Рассказываем вам о них.
Что нужно делать на Старый Новый год?
На сегодняшний день этот праздник в нашей стране отмечают скорее символически. Для многих, это повод устроить посиделки с семьей или друзьями. Но стол в этот праздник обязательно должен ломиться от еды.
Девушки гадают в эту волшебную ночь, мечтая узнать больше о своем суженом. Многие готовят кутью, щедруют и посевают.
Еще одна традиция гласит, что в Старый Новый год нужно развести костер, перепрыгнуть через который должен каждый член семьи. Это один из самых древних обычаев Старого Нового года. Наши предки считали, что во время прыжка, на огне остается всея плохая энергия, которая была в человеке.
Что нельзя делать на Старый Новый год?
Традиционно есть некоторые ограничения в день празднования религиозной даты.
- В Старый Новый год нельзя давать в долг.
- Также не стоит выносить мусор.
- Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.
- В этот день не следует произносить слово "тринадцать".
- Плохой приметой считалось готовить на старый Новый год и Щедрый вечер рыбу и птицу – наши предки предполагали, что так счастье может уплыть или улететь из дома.
Народные приметы на Старый Новый год
Приметы на Старый Новый год считаются самыми правдивыми:
- Если ночь звездная – будет богатый урожай ягод.
- Если звезды на небе яркие, моно ждать холодную зиму и жаркое лето.
- Если в этот день пошел снег – будет хороший урожай.
- Иней на траве и деревьях к большому количеству меда.
- Если погода в этот день сухая, можно ждать изобилие грибов.
- Солнце высоко всходит – весь следующий год будет счастливым.
- Если отпраздновать этот день весело и богато, то следующий год пройдет так же, и наоборот.
- Если поставить на праздничный стол свиную голову, это принесет материальный достаток.
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