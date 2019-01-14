Более 92 млн рублей скопилось на счете регионального оператора по капремонту в Алтайском крае. Деньги есть, но использовать их пока нельзя. Об этом сообщил эксперт регионального Общероссийского народного фронта, председатель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстройтрансе Виктор Патудин.

"Начиная с 2015 года сумма в виде банковских процентов на остаток средств, хранящейся на счетах регоператора в Алтайском крае, составила почти 92 миллиона рублей. Порядок их использования не определен. По сути это "мертвый капитал". Чтобы начисленные банком проценты могли расходоваться на капитальный ремонт домов, порядок их расходования нужно определить на федеральном уровне", — цитирует эксперта пресс-служба регионального ОНФ.

По данным регионального оператора, собираемость взносов в Алтайском крае достигает 92%, что соответствует среднему показателю по России. В 2018 году было отремонтировано 333 многоквартирных дома.

Кстати, по итогам 2017 года регион занял 23 место в рейтинге ОНФ среди регионов по исполнению программ капремонта. Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения долгосрочных программ, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

