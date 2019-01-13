Автомобиль жителя Москвы погрузили на эвакуатор за неправильную парковку. Однако владелец не растерялся и, после нескольких требований отдать ему машину, сбежал прямо с эвакуатора. Видео появилось в Сети.

Сотрудники эвакуационной службы предложили подождать приезда полиции. Мужчина решил не дожидаться. "Опускайте машину, я вам говорю. Вы что, не понимаете что ли?" — возмущается на видео владелец авто.

"В сторону отойдите, пожалуйста, чтобы я вас не задавил", — предупредил мужчина и слетел с платформы эвакуатора.

Чуть поодаль за всем этим грустно наблюдал сотрудник ГИБДД.