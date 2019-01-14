Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Крещенские морозы, которые традиционно устанавливаются в Алтайском крае во время одного из главных православных праздников, на этот раз могут обойти наш регион.

Так, согласно данным сайта gismeteo.ru, непосредственно на Крещение, 19 января, дневные температуры в Барнауле составят всего – 9 градусов.

Каких-то экстремальных холодов, по этому прогнозу, не будет ни до, ни сразу после Крещения.

Впрочем, стоит подчеркнуть, что это пока предварительная информация.

К слову, ранее, в прогнозе ГУ МЧС по Алтайскому краю на январь сообщалось, что Сильные морозы до -40 градусов вероятны в четвертой пятидневке и в конце месяца.

Более точный прогноз погоды на текущую неделю появится на сайте Amic.ru в ближайшее время.