В Амурской области в пятницу, 11 января, в селе Васильевка в одном из домов несколько человек распивали спиртные напитки и даже не подозревали, какой историей закончится их застолье перед Старым Новым годом, сообщает "Амур28.инфо".

Под утро компания обнаружила, что женщина 1956 года рождения не подает признаков жизни. На место была вызвана полиция. Прибывший правоохранитель не стал вызывать медиков, как того требует инструкция, и лично констатировал смерть, как говорится, на глаз.

Тело было направлено в морг на машине ритуальной службы. Родственники были надлежащим образом оповещены и начали готовиться к похоронам.

В морге санитарка начала крепить к трупу номерную бирку. Как раз на этом моменте женщина и ожила.

Была вызвана бригада скорой помощи. Женщину доставили в реанимацию районной больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, но безуспешно.

Предварительная причина смерти — переохлаждение и отравление. В полиции заявили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка.