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Основными претензиями россиян к действующему правительству страны являются рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на итоги опроса "Левада-центра".

Отмечается, что о неспособности кабмина решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявили 57% респондентов, 46% россиян считают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% — что оно не заботится о социальной защите населения.

Свыше 36% участников опроса убеждены, что действующий состав кабмина не справится с кризисом в экономике. Об отсутствии у правительства продуманной программы экономического развития заявили 30% респондентов.

Нет претензий к работе кабмина всего у 7% россиян.

За отставку действующего правительства в той или иной мере высказались 53% участников опроса, 40% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился с 13 по 19 декабря минувшего года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.