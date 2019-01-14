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Основными претензиями россиян к действующему правительству страны являются рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на итоги опроса "Левада-центра".
Отмечается, что о неспособности кабмина решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявили 57% респондентов, 46% россиян считают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% — что оно не заботится о социальной защите населения.
Свыше 36% участников опроса убеждены, что действующий состав кабмина не справится с кризисом в экономике. Об отсутствии у правительства продуманной программы экономического развития заявили 30% респондентов.
Нет претензий к работе кабмина всего у 7% россиян.
За отставку действующего правительства в той или иной мере высказались 53% участников опроса, 40% придерживаются противоположного мнения.
Опрос проводился с 13 по 19 декабря минувшего года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.
Комментарии
может пора правительству задуматься и начать что-нибудь делать для народа на не против него?
при том, что правительство-это картонные мурзилки, внедряющие в жизнь лишь бред одного несменяемого
Дело не в правительстве, а в дедушке. Правительство, без ЦУ дедушки ни чихнет ни пукнет..Все идет от дедушки.
Я щитаю,што 46 млн.руб. выделенные Нашим Правительством Ротинбергу существено повысят рейтинг Правительства, и его правильного Курса на Наше обогащение!
И я щитаю
хотя я полностью поддерживаю мнение этих россиян, но блинн сколько живу ни разу не участвовала и даже не слышала чтоб проводился какой то опрос.. прям фантомные респонденты вечно какие то )). И не маловато ли 1600 человек из более 80 млн трудоспособного населения страны опрашивать? Или по-боялись что доля недовольных до 90% возрастет? ))
14.01.2019 09:29
Борис
Вы верите, что все решает дедушка? Лично мне наше правительство напоминает сказку "Королевство кривых зеркал".
Экономика улетает на ракете авангард, со скоростью 20 махов и прочих предметах хвастовства, в Венесуэлу, Сирию и прочие безвозвратные траты.
Что дума что правительство не работают а зарабатывают.Тольлькорост цен.