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Пожар произошел ранним утром в понедельник, 14 января, в частном жилом доме на территории Индустриального района Барнаула.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 04:21. Ликвидировать пожар удалось в 05:01. Пожар произошел на улице Ветеринарной. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, а вот дому нанесен очень серьезный ущерб — повреждены стены, перекрытия и кровля.

"На тушение пожара привлекалось восемь единиц техники и 25 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.