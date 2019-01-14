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Пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля в алтайском селе Калманка в воскресенье, 13 января.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, смертельная авария случилась на улице Буденного, когда 70-летняя пенсионерка проходила мимо дома № 25, двигаясь по краю проезжей части.

В этот момент на нее наехал автомобиль "Тойота Королла Филдер" под управлением женщины 1962 года рождения.

От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков. По факту наезда на пешехода проводится проверка.