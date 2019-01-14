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Пассажир поделился подробностями выезда самолета за ВПП в Шереметьево

, ИА "Амител"
Инцидент произошел, предположительно, из-за неравномерной тяги в двигателях

Фото: kyiv.web2ua.com

Пассажир самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево, поделился подробностями инцидента. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал РЕН ТВ.

Сообщается, что лайнер успел проехать несколько сотен метров, после чего выкатился за пределы полосы. Стюард объяснил пассажирам, что инцидент произошел из-за неравномерной тяги в двигателях.

"Скорее всего, проблема была с левым двигателем", — цитирует агентство слова пассажира.

Очевидец добавил, что самолет не успел разогнаться перед инцидентом, это позволило обойтись без пострадавших.

В данный момент Шереметьево работает в штатном режиме, по факту произошедшего организована доследственная проверка.

Представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Лариса Марковец заявила, что причиной инцидента, возможно, стала ошибка пилота или плохая уборка взлетной полосы.

Напомним, ранее самолет чешской компании Smart Wings выкатился за пределы ВПП, пассажиров эвакуировали. На борту воздушного судна находились 47 человек, пострадавших нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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