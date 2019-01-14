Выступающий за американский "Коламбус" российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, что соскучился по Алтаю больше, чем по ментам. Об этом он сообщил телеканалу "Матч".

Журналист поинтересовался у спортсмена насчет того, что он недавно опубликовал в своем инстаграм пост с цитатой из фильма "Бумер": "На Байкал бы я хотела посмотреть. А еще лучше взять с собой Байкал и уехать".

— Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и все остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно.

— А здесь что останется?

— Как что? Менты!

— Вы по чему больше соскучились — по Алтаю или по ментам?

— По Алтаю. А вот по ментам, как говорят в видео, совсем нет. Я не из-за своих дел выставил, а в целом по ситуации в стране… Но у мамы недавно угнали машину. Никто и не собирается искать. Вот это самое смешное. Какие-то выкупы начинаются, что-то еще. Ты даже не можешь прийти в полицию, чтобы сказать: "Я знаю людей, которые вымогают у меня деньги". Связаться с ними, их накрыть. Но это просто анекдот. Кого вы там накроете на УАЗике? К сожалению… Но ничего. Мы, как обычно, верим в лучшее.

Отметим, что Артемий Панарин, которого называют одним из самых талантливых современных отечественных хоккеистов, несколько раз отдыхал на Алтае. В 2016 году он выкладывал фотографию с Кучерлинского озера, а в 2017 написал, что "Алтай — сила".