Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Подготовка к Крещению идет полным ходом в Барнауле — на Оби в районе Речного вокзала ведутся работы по обустройству главной городской купели.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, Крещенский городок будет возведен на Оби к 19 января.

Что касается программы православного праздника, то традиционно около 11:00 начнется шествие от Знаменского монастыря в направлении Речного вокзала. Праздничные мероприятия продолжатся чином великого освящения воды и окунанием всех желающих в ледяную купель.

Что касается обустройства Крещенского городка, то в данный момент под него уже расчищена площадка. Также проведена ревизия лестничных маршей, купели, бань, линий освещения и точек подключения. 14 января художники приступают к созданию часовни.

Сейчас толщина льда на реке в районе Речного вокзала составляет 42-45 сантиметров. Предполагается, что одновременно на льду смогут находиться до 50 человек, а непосредственно у самой купели — по 10 человек.

В самое ближайшее время после взятия проб появится заключение на соответствие воды санитарным нормам.

Также отметим, что в Крещенском городке будет организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции, а в сам праздничный день здесь будут дежурить водолазы и спасатели.