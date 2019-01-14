Фото: basementphoto.com

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания назвало лучший фильм XX века. Также на сайте общества есть полный список картин, пишет РИА Новости.

Организация отдала первое место картине "Лоуренс Аравийский", снятой в 1962 году режиссером Фредди Янгом. Операторов поразило, в каких условиях создавался данный фильм. В частности, натурные съемки проходили в местечке Джебель эт-Тубейк в Иордании, где стояла невыносимая жара, а ближайший источник воды располагался в 240 километрах.

Однако благодаря профессионализму съемочной группы удалось снять картину, которая получила семь "Оскаров", четыре "Золотых глобуса" и множество других наград.

В топ-10 также попали "Бегущий по лезвию" 1962 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года , "Дни жатвы" 1978 года , "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года и "Французский связной" 1971 года.

Среди российских картин отличилась драма советского режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского "Я — Куба" 1964 года. Она расположилась на 39-м месте.