Фото: isi-vuz.ru

Театральный актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель РСФСР Евгений Радомысленский умер в минувшее воскресенье, 13 января, в Москве на 84-м году жизни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ректора Института современного искусства (ИСИ), где на протяжении 25 лет преподавал артист, Ирину Сухолет.

"Евгений Вениаминович умер <...> ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда..." — приводит агентство ее слова.

Сухолет добавила, что прощание с Радомысленским пройдет 15 января в 11:00 мск в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание состоится в храме архангела Михаила, похороны — в тот же день на Троекуровском кладбище.

Радомысленский родился в семье актера и крупного театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина (курс Цецилии Мансуровой). В 1957-1959 годах служил актером Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й — в театре "Современник". Как режиссер, поставил свыше 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда.

С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Последние 25 лет являлся завкафедрой мастерства актера в Институте современного искусства.