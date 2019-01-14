Прокуратура Железнодорожного района города Барнаула подала исковое заявление в суд о закрытии ДК "Сибэнергомаш", сообщили Amic.ru в самом ведомстве. Поводом для иска стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Заседание суда состоится 17 января.

Отметим, что барнаульский ДК "Сибэнергомаш" является одной из главных площадок для проведения концертов в городе. После закрытия Дворца зрелищ и спорта концертных площадок стало заметно меньше. Сейчас в здании дворца "Сибэнергомаш" работают 23 организации, включая творческие коллективы, Барнаульский духовой оркестр, спортивную школу настольного тенниса, которую возглавляет министр спорта Алексей Перфильев, а также вокальные, хореографические и другие спортивные секции.

Здание ДК "Сибэнергомаш" было куплено барнаульским бизнесменом Михаилом Макаровым два года назад. Сделка состоялась осенью 2016 года и составила 86,2 миллиона рублей. Это вызвало скандал и негативную реакцию со стороны бывшего губернатора региона Александра Карлина.

Новый собственник после покупки увеличил арендную плату почти в два-три раза для коллективов. Организации вынуждены искать для себя другие площадки, так как не могут осилить арендную плату. В итоге под угрозой закрытия оказалась спортивная школа настольного тенниса, но после вмешательства экс-вице-премьера Андрея Щукина сторонам удалось договориться.

Позже в своем посте в блоге Александр Карлин призвал городские власти отремонтировать ДК "Сибэнергомаш" и не допустить, чтобы на его месте появилась высотка или жилищный комплекс.

"Само название — Дворец культуры — звучит насмешкой по отношению к этому зданию. Какое отношение к культуре имеет бурлящая там в настоящее время деятельность, не совсем понятно. Торговля шубами, мебелью, выставки животных, представительства медицинских компаний, дискотеки с мордобоями… Заповедник лихих девяностых", — написал тогда господин Карлин.