Забавное видео, записанное в алтайском наукограде, могли оценить в минувший уик-энд телезрители канала "Россия 1". Ролик представили в программе "Сам себе режиссер", а автором выступила жительница Бийска.

Видео повествует о состязаниях водителей квадроциклов. В роли режиссера-любителя выступила бийчанка Нина Сборнова. Ролик можно посмотреть на ее youtube-канале.

Примечательно, что это не первый опыт участия жительницы Бийска в телепрограмме. В прошлом году на ТВ продемонстрировали ее запись о приключениях кота в бийском доме престарелых. Он так впечатлил публику, что его выбрали победителем шоу.