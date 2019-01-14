Забавное видео, записанное в алтайском наукограде, могли оценить в минувший уик-энд телезрители канала "Россия 1". Ролик представили в программе "Сам себе режиссер", а автором выступила жительница Бийска.
Видео повествует о состязаниях водителей квадроциклов. В роли режиссера-любителя выступила бийчанка Нина Сборнова. Ролик можно посмотреть на ее youtube-канале.
Примечательно, что это не первый опыт участия жительницы Бийска в телепрограмме. В прошлом году на ТВ продемонстрировали ее запись о приключениях кота в бийском доме престарелых. Он так впечатлил публику, что его выбрали победителем шоу.
Комментарии
Когда оператор от Бога...
Ничего вы не понимаете))) Она снимала трепыхание на ветру ленточки на фоне стены и колыхания водички)) Это... это как летающий целлофановый пакет в "Красоте по-американски" на фоне стены и разлетающихся листьев...
"Это был один из тех дней, когда вот-вот должен был пойти снег и воздух пронизан электричеством... и эта ленточка, она... как будто танцевала со мной... целую минуту... иногда в мире столько красоты... я чувствую, что просто не могу справиться с ней, и мое сердце вот-вот остановится"