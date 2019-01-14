Популярный детский блогер из Барнаула, проживающая в Таиланде, ищет необычного сотрудника для своего блога. Как сообщает в своем посте в Facebook сама блогер Ольга Козодой, ей требуется муза, которая будет создавать настроение на съемочной площадке. Блогер готова платить около 80-100 тысяч рублей такому работнику.

Ольга Козодой ведет два канала на YouTube: Arina kids и Funny Baby. Общая сумма подписчиков обоих каналов — 600 тысяч человек. Как рассказала Ольга Козодой Amic.ru, муза (к слову, она может быть как мужского, так и женского пола) должна будет создавать настроение на съемках блога, помогать с реквизитом и при съемке самих роликов. По словам Ольги, в день работе нужно будет уделять около 2-3 часов. За это ассистенту будут платить 80-100 тысяч в месяц. Также блогер берет на себя расходы по перелетам и оплату жилья.

"Иногда на рабочей площадке просто не хватает свободных рук. Также этот человек должен создавать настроение, помогать с реквизитом и не опаздывать на съемки. Ну и так как это работа с ребёнком — нужно, чтобы настроение было хорошее, человек должен где-то пошутить, что-то сделать. А то мы часто увлекаемся именно работой — и момент удовольствия и отдыха уходит на второй план", — рассказала Amic.ru Ольга.

По словам Ольги Козодой, чтобы принять участие в конкурсе на вакансию "муза", необходимо снять любой ролик про себя, рассказать, почему на эту работу должны взять именно вас.

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