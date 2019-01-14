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Большинство алтайских страховщиков сохранят текущее значение базового тарифа по ОСАГО или даже уменьшат его. Таковы итоги опроса страховщиков, проведенного Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Алтайский край и еще свыше 30 регионов, включая Новосибирскую, Омскую области и Красноярский край, попали в список территорий, где стоимость ОСАГО не будет повышаться. Подчеркивается, что большинству опытных безаварийных автовладельцев полис ОСАГО в текущем году обойдется в меньшую сумму, чем в 2018-м, поскольку наряду с изменением тарифных ставок был изменен коэффициент возраста-стажа.

Даже в тех регионах, где базовый тариф повысится, система новых коэффициентов позволит использовать возможности для снижения ставок для опытных безаварийных водителей. В результате большинство владельцев авто получат скидки.

Напомним, с начала года в силу вступила новая редакция указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Оно расширяет тарифный коридор на 20% вверх и вниз, вводит 58 градаций по возрасту и стажу, а также реформирует коэффициент “бонус-малус”.