Фото: avito.ru
Житель Барнаула продает за 75 тысяч рублей салфетку с автографом музыканта Юрия Каплана — фронтмена группы "Валентин Стрыкало".
В объявлении, опубликованном на сайте avito.ru, говорится: "Продам уникальную в своем роде салфетку с автографом Юрия Каплана — фронтмена группы "Валентин Стрыкало". Автограф получен на концерте в 2013 году в Барнауле. Салфетка в идеальном состоянии".
Также продавец заявляет, что допускает обмен данного артефакта на автограф Бенедикта Камбербэтча или автомобиль ВАЗ-2107.
Кроме того, автор объявления прямо говорит, что люди, скептически относящиеся к перспективе продажи или обмена предлагаемого товара, могут просто промолчать.
Комментарии
))) продаю за 1.000.000 руб. салфетку найденную в туалете после концерта гр. "Ленинград" в идеальном состоянии уже выветрилась и почти не пахнет!
купить и подтереться
автор объявления прямо говорит, что люди, скептически относящиеся к перспективе продажи или обмена предлагаемого товара, могут просто промолчать.
ой дураааак (с)
промолчаать???? ни-за-фто!
Who is there?