Фото: avito.ru

Житель Барнаула продает за 75 тысяч рублей салфетку с автографом музыканта Юрия Каплана — фронтмена группы "Валентин Стрыкало".

В объявлении, опубликованном на сайте avito.ru, говорится: "Продам уникальную в своем роде салфетку с автографом Юрия Каплана — фронтмена группы "Валентин Стрыкало". Автограф получен на концерте в 2013 году в Барнауле. Салфетка в идеальном состоянии".

Также продавец заявляет, что допускает обмен данного артефакта на автограф Бенедикта Камбербэтча или автомобиль ВАЗ-2107.

Кроме того, автор объявления прямо говорит, что люди, скептически относящиеся к перспективе продажи или обмена предлагаемого товара, могут просто промолчать.